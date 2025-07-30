Фигурант дела о теракте в «Крокусе» переделывал охолощенное оружие в боевое

В ходе дачи показаний Медов* в подробностях описал процесс подготовки к теракту, включая обучение и переделку охолощенных автоматов в боевые. Он совершил несколько выстрелов у себя во дворе, чтобы убедиться в пригодности оружия для стрельбы боевыми патронами. Подготовленные к использованию автоматы он хранил на чердаке своего дома.