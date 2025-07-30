В Киеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Киев, предварительно, могли атаковать БПЛА.
Взрыв произошел в Киеве во время объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание «Страна.ua». По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги распространился на столицу и Киевскую область.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил работу сил противовоздушной обороны в городе. «В Киеве работает ПВО», — заявил Кличко в своем официальном сообщении.
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Подробности о последствиях взрыва, а также о возможных пострадавших и разрушениях, на данный момент не сообщаются. Официальные лица заявили о продолжающейся проверке территории и уточнении информации по происшествию.
С 10 октября 2022 года вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по инфраструктуре Украины. Эти действия были начаты после теракта на Крымском мосту. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что удары не наносятся по жилым зданиям и объектам социальной инфраструктуры.