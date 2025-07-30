Индия намерена защищаться от пошлин США

Индия изучает введение пошлин со стороны США.
Министерство промышленности и торговли Индии объявило о готовности принять все необходимые меры для защиты фермеров и национального бизнеса после решения президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на товары из Индии с 1 августа. Об этом сообщило ведомство 30 июля.
В министерстве подчеркнули, что защита интересов фермеров, предпринимателей и малого бизнеса остается для правительства приоритетом. «Правительство предпримет все необходимые шаги для обеспечения своих национальных интересов», — отметили в Минпромторге Индии. В ведомстве добавили, что внимательно изучают последствия новых американских торговых ограничений для двусторонних отношений.
Индийская сторона напомнила, что в последние месяцы Нью-Дели и Вашингтон вели переговоры с целью заключения «справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного» торгового соглашения. Несмотря на введение пошлин, Индия сохраняет приверженность диалогу по этому вопросу.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении 25-процентных пошлин на индийские товары. По его словам, причиной стали высокие тарифы и нетарифные барьеры со стороны Индии, а также значительные закупки Нью-Дели российского оружия и энергоресурсов. Новые тарифы начнут действовать с 1 августа. При этом президент Лула да Силва заявил в интервью газете The New York Times, что в случае введения США повышенных пошлин на импорт бразильских товаров Бразилия сосредоточится на поиске других торговых партнеров.