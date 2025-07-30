Индия намерена защищаться от пошлин США

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении 25-процентных пошлин на индийские товары. По его словам, причиной стали высокие тарифы и нетарифные барьеры со стороны Индии, а также значительные закупки Нью-Дели российского оружия и энергоресурсов. Новые тарифы начнут действовать с 1 августа. При этом президент Лула да Силва заявил в интервью газете The New York Times, что в случае введения США повышенных пошлин на импорт бразильских товаров Бразилия сосредоточится на поиске других торговых партнеров.