В США обнаружили радиоактивный осиный улей на бывшем ядерном объекте

Необычную находку сделали рабочие на бывшем ядерном производстве в Южной Каролине (США) — радиоактивный осиный улей с уровнем радиации, в десять раз превышающим норму. Как сообщает CBS, гнездо обнаружили рядом с резервуарами, где хранятся жидкие ядерные отходы.