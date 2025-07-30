В США обнаружили радиоактивный осиный улей на бывшем ядерном объекте

Необычную находку сделали рабочие на бывшем ядерном производстве в Южной Каролине (США) — радиоактивный осиный улей с уровнем радиации, в десять раз превышающим норму. Как сообщает CBS, гнездо обнаружили рядом с резервуарами, где хранятся жидкие ядерные отходы.
Специалисты оперативно обработали улей инсектицидами, после чего утилизировали его как опасные отходы. Самих ос на месте не оказалось, а проверка подтвердила отсутствие утечек радиоактивных материалов.
По данным телеканала, повышенный фон объясняется многолетним накоплением загрязнений на территории бывшего стратегического предприятия, где ранее производили компоненты для ядерного оружия.
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