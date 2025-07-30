Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Словении в аварии с участием россиянина погибли пять человек

В северо-восточной части Словении произошло смертельное ДТП с участием россиянина и гражданина Украины. В результате происшествия погибли пять человек. Об инциденте сообщило агентство STA.

Источник: Life.ru

Согласно данным полиции города Целе, фургон под управлением украинца столкнулся с грузовым автомобилем, за рулём которого находился гражданин РФ. По предварительной информации, причиной ДТП послужило превышение скорости.

В результате аварии погибли пять человек, ещё один получил тяжёлые травмы. Информация о судьбе россиянина в публикации отсутствует.

Ранее смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Лобне Московской области. Там водитель грузовика допустил наезд на пожилую женщину во время движения задним ходом. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. По факту случившегося в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».