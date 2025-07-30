В Словении в аварии с участием россиянина погибли пять человек

Ранее смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Лобне Московской области. Там водитель грузовика допустил наезд на пожилую женщину во время движения задним ходом. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. По факту случившегося в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».