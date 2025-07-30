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Члена городского совета в Калифорнии подожгли на рабочем месте

В американском городе Данвилл (штат Калифорния) произошло нападение на члена городского совета Ли Воглера — его облили горючей жидкостью и подожгли.

В американском городе Данвилл (штат Калифорния) произошло нападение на члена городского совета Ли Воглера — его облили горючей жидкостью и подожгли. Как сообщила местная полиция 30 июля, преступление совершено по личным мотивам: злоумышленник был знаком с пострадавшим.

По данным правоохранителей, подозреваемый проник в кабинет чиновника, осуществил поджог и попытался скрыться, но был задержан. Воглера с ожогами доставили в больницу.

Расследование инцидента продолжается.

Ранее сообщалось, что в США обнаружили радиоактивный осиный улей на бывшем ядерном объекте.