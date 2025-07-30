Члена городского совета в Калифорнии подожгли на рабочем месте

В американском городе Данвилл (штат Калифорния) произошло нападение на члена городского совета Ли Воглера — его облили горючей жидкостью и подожгли. Как сообщила местная полиция 30 июля, преступление совершено по личным мотивам: злоумышленник был знаком с пострадавшим.