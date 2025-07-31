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Минобороны: Силы ПВО сбили 13 беспилотников ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны сбили 13 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом в среду, 30 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны сбили 13 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом в среду, 30 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— С 22:20 до 23:15 по московскому времени дежурными средствами ПВО были ликвидированы тринадцать украинских беспилотников: девять — над территорией Ростовской областью и четыре — над Белгородской областью, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за сутки 133 беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщили ранее в пресс-службе Минобороны РФ.

При этом, по данным военного ведомства, за ночь 29 июля над регионами России сбили 74 беспилотника.

Больше всего БПЛА ликвидировали над Брянской областью — там уничтожили 43 дрона.

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