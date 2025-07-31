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Минобороны сообщило об уничтожении 13 БПЛА над Россией 30 июля

Дежурные расчеты противовоздушной обороны (ПВО) России 30 июля вечером уничтожили 13 украинских БПЛА самолетного типа над Ростовской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

Дежурные средства российской ПВО сбили 13 украинских БПЛА над Ростовской и Белгородской областями.

Дежурные расчеты противовоздушной обороны (ПВО) России 30 июля вечером уничтожили 13 украинских БПЛА самолетного типа над Ростовской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ двух регионах России объявлена ракетная опасность. Онлайн-трансляция.

«В период с 22:20 до 23:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять — над территорией Ростовской области и четыре — над территорией Белгородской области», — говорится в официальном сообщении Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, все цели были своевременно обнаружены и ликвидированы, что позволило предотвратить возможные поражения на земле. В министерстве подчеркнули, что действия расчетов ПВО соответствовали установленным протоколам реагирования на угрозы воздушного пространства.

Утром 30 июля в Краснодарском крае и Ростовской области был введен режим ракетной опасности. О введении режима предупреждения сообщили пользователи официального приложения МЧС России. Как уточнялось в уведомлении, режим действовал до отмены дополнительными сообщениями. Оперативные службы продолжали мониторинг обстановки. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.

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