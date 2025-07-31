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В Киеве прогремели два мощных взрыва

В Киеве и Киевской области включены сирены.

Источник: Аргументы и факты

В украинской столицы прогремели взрывы, информирует «Страна.ua».

Первый взрыв произошёл около 23:00 мск.

«Взрыв в Киеве», — рассказали украинские журналисты.

Мэр города Виталий Кличко заявил, что в Киеве работает ПВО.

Сообщение о втором взрыве появилось спустя 20 минут. По данным «Страна.ua», речь идёт о сильном взрыве.

Согласно сведениям онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области звучит тревога с воздуха.

Кроме того, взрывы прогремели в городе Самар по Днепропетровском. В Днепропетровской области также включены сирены.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Запорожье, Харькове и Краматорске прогремели взрывы.