В Киеве прогремели два мощных взрыва

В украинской столицы прогремели взрывы, информирует «Страна.ua».
Первый взрыв произошёл около 23:00 мск.
«Взрыв в Киеве», — рассказали украинские журналисты.
Мэр города Виталий Кличко заявил, что в Киеве работает ПВО.
Сообщение о втором взрыве появилось спустя 20 минут. По данным «Страна.ua», речь идёт о сильном взрыве.
Согласно сведениям онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области звучит тревога с воздуха.
Кроме того, взрывы прогремели в городе Самар по Днепропетровском. В Днепропетровской области также включены сирены.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Запорожье, Харькове и Краматорске прогремели взрывы.