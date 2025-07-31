В Бирмингеме простились с Оззи Осборном. Видео

Оззи Осборн скончался 22 июля 2025 года на 77-м году жизни после продолжительной борьбы с редкой формой болезни Паркинсона и осложнений, возникших после аварии на квадроцикле и операции на позвоночнике в 2019 году. Вопросы организации церемонии прощания решались между родственниками и городскими властями, а сам музыкант просил, чтобы его похороны стали поводом для благодарности, а не печали.