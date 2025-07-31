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На Бали петух смертельно ранил зрителя во время боя

В Денпасаре на индонезийском острове Бали произошёл трагический инцидент: 50-летний мужчина по имени И Ненгах Судана погиб в результате ранения, полученного от боевого петуха. Как сообщает South China Morning Post, инцидент случился во время традиционных петушиных боев, которые, несмотря на запреты в других частях Индонезии, продолжают проводиться на Бали.

Источник: Life.ru

По данным полиции, в момент боя один из петухов неожиданно вышел из-под контроля и атаковал другую птицу. Мужчина, находившийся рядом, не успел увернуться и получил смертельный удар в живот металлическим лезвием, прикреплённым к ноге птицы.

Петушиные бои на Бали считаются частью некоторых индуистских ритуалов, включая церемонии Табу-Ра, связанные с символическими жертвоприношениями.

Ранее разъярённые быки затоптали и подняли на рога 8 участников корриды в Испании. ЧП произошло во время фестиваля в Памплоне, который проводится с 1910 года. Активисты уже не раз просили власти запретить корриду, так как за всё время её проведения погибли 16 участников.