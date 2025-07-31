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SCMP: петух убил мужчину в ходе петушиного боя на Бали

Один из петухов неожиданно вырвался из-под контроля ещё до начала поединка и атаковал другую птицу.

Источник: Аргументы и факты

На острове Бали в Индонезии во время петушиных боёв погиб зритель, сообщает South China Morning Post.

Трагедия произошла в Денпасаре на традиционном мероприятии, где боевые птицы сражаются с привязанными к лапам лезвиями.

По информации полиции, один из петухов неожиданно вырвался из-под контроля ещё до начала поединка и атаковал другую птицу. В этот момент рядом оказался 50-летний И Ненгах Судана, который не успел уклониться и получил смертельную рану в область живота от металлического лезвия на ноге птицы.

Издание уточняет, что несмотря на официальный запрет в большинстве регионов Индонезии, петушиные бои продолжают проводиться на Бали. Там они нередко сопровождают индуистские обряды, включая ритуалы Табу-Ра, где символическое кровопролитие считается частью религиозной традиции. Однако подобные состязания вне ритуального контекста часто вызывают споры и с юридической, и с этической точек зрения.

Ранее суд Ханты-Мансийского автономного округа вынес решение о штрафе в отношении блогера из Сургута, у которого был изъят лев по кличке Харис.