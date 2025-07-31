SCMP: петух убил мужчину в ходе петушиного боя на Бали

По информации полиции, один из петухов неожиданно вырвался из-под контроля ещё до начала поединка и атаковал другую птицу. В этот момент рядом оказался 50-летний И Ненгах Судана, который не успел уклониться и получил смертельную рану в область живота от металлического лезвия на ноге птицы.