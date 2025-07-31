«Поехала»: В Барнауле девушку смыло с улицы потоком воды

В июле с проблемами, вызванными обильными осадками, столкнулись сразу несколько российских городов. Так, в Обнинске Калужской области из-за мощных ливней вышла из строя вся городская транспортная система. Незадолго до этого сильные дожди привели к значительному повышению уровня воды в реке Яуза в Москве, что вызвало затопление проезжей части под Ростокинским мостом. Согласно прогнозу доктора физико-математических наук Александра Родина, осенью количество природных аномалий на территории России только увеличится.