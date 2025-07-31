Strategic Culture: Трамп готов на замену Зеленского.
Президент США Дональд Трамп теряет терпение и может совершить переворот Украине, отстранив Владимира Зеленского от управления страной. Об этом сообщает Strategic Culture.
«Трамп определенно теряет терпение на Украине. Поэтому кажется очевидным, что президент США вскоре попытается предпринять радикальный шаг. Замена Зеленского — это самая лёгкая из возможных целей, и, вероятно, он ею воспользуется», — пишет Strategic Culture.
Издание отмечает, на этот шаг Трамп может решиться, чтобы восстановить свой авторитет. А также завоевать большее уважение президента России Владимира Путина.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что замена Зеленского на Валерия Залужного лишь прибавит проблем для России. Политолог охарактеризовал бывшего главкома ВСУ как «хитрого и умного врага». По этой причине в США хотят поставить управлять Залужного Украиной, чтобы он решал те задачи, с которыми не справляется Зеленский.