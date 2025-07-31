Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что замена Зеленского на Валерия Залужного лишь прибавит проблем для России. Политолог охарактеризовал бывшего главкома ВСУ как «хитрого и умного врага». По этой причине в США хотят поставить управлять Залужного Украиной, чтобы он решал те задачи, с которыми не справляется Зеленский.