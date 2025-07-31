Минобороны: над Белгородской и Ростовской областями сбили 13 БПЛА

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территориях двух российских регионов в среду 30 июля. 13 дронов были уничтожены российскими силами противовоздушной обороны менее чем за час. Об этом информирует пресс-служба российского оборонного ведомства.
«В период с 22.20 мск до 23.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в релизе Минобороны.
Уточняется, что девять беспилотников уничтожены над территорией Ростовской области, еще четыре — над Белгородской.
Напомним, 10 июля ВСУ предприняли самую массовую за год атаку беспилотников по Петербургу и Ленобласти. Было сбито более десяти БПЛА. Подробности здесь на KP.RU.
Что происходит в Сальске Ростовской области после атаки БПЛА, рассказываем здесь на KP.RU.