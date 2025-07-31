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Минобороны: над Белгородской и Ростовской областями сбили 13 БПЛА

ПВО сбили над территорией двух регионов РФ 13 беспилотников за 55 минут.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территориях двух российских регионов в среду 30 июля. 13 дронов были уничтожены российскими силами противовоздушной обороны менее чем за час. Об этом информирует пресс-служба российского оборонного ведомства.

«В период с 22.20 мск до 23.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в релизе Минобороны.

Уточняется, что девять беспилотников уничтожены над территорией Ростовской области, еще четыре — над Белгородской.

Напомним, 10 июля ВСУ предприняли самую массовую за год атаку беспилотников по Петербургу и Ленобласти. Было сбито более десяти БПЛА. Подробности здесь на KP.RU.

Что происходит в Сальске Ростовской области после атаки БПЛА, рассказываем здесь на KP.RU.

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