Присяжные признали виновными в убийстве младенца врачей Белую и Сушкевич

6 сентября 2022 года в Московском областном суде огласили приговор для врачей Белой и Сушкевич. Им назначили девять с половиной и девять лет колонии соответственно. Это был уже второй раз, когда им оглашают приговор. Разница только в том, что в прошлый раз, когда дело слушали в родной для медиков области, суд оправдал их. Почему в этот раз присяжные признали медицинских работников виновными и куда делась поддержка со стороны сообщества врачей? Об этом «Вечерняя Москва» поговорила с главным редактором сайта «Медицинская Россия» Игорем Артюховым, который внимательно следил за процессом четыре года.