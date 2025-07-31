Присяжные признали виновными в убийстве младенца врачей Белую и Сушкевич

Присяжные столичного суда признали виновными калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую, которых обвиняют в убийстве новорожденного. Об этом сообщил адвокат Сушкевич Камиль Бабасов.
— Коллегия присяжных единодушно признала виновными Елену Белую и Элину Сушкевич, — рассказал он.
Поддержать врачей на заседание суда приехали детский врач Леонид Рошаль и публицист Ирина Краснопольская.
Отмечается, что ни подсудимые, ни их адвокаты пока не решили, будут ли обжаловать приговор, передает РБК.
— Апелляцию подать можно, но захочет ли это делать Элина? Она уже устала от этого. Суды длятся почти пять лет, позади можно сказать две третьих приговора. Теоретически сейчас можно подавать документы на условно-досрочное освобождение, поэтому уже ничего врачи не хотят, — объяснил юрист.
По его словам, 31 июля будет проходить обсуждение последствий вердикта и станет известно, кому какое наказание вынесут. Исходя из этого, подсудимые решат: стоит ли продолжать борьбу.
В декабре прошлого года первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор Сушкевич и Белой, которых приговорили к тюремному сроку за убийство младенца.
6 сентября 2022 года в Московском областном суде огласили приговор для врачей Белой и Сушкевич. Им назначили девять с половиной и девять лет колонии соответственно. Это был уже второй раз, когда им оглашают приговор. Разница только в том, что в прошлый раз, когда дело слушали в родной для медиков области, суд оправдал их. Почему в этот раз присяжные признали медицинских работников виновными и куда делась поддержка со стороны сообщества врачей? Об этом «Вечерняя Москва» поговорила с главным редактором сайта «Медицинская Россия» Игорем Артюховым, который внимательно следил за процессом четыре года.