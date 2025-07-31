В Подмосковье задержали подростков, стрелявших с балкона дома из пневматики

Правоохранителям о случившемся сообщила мать пострадавшего. Нарушители были оперативно обнаружены и доставлены в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства. Ими оказались местные жители 2007 и 2008 года рождения. У одного из задержанных изъяли пневматический пистолет.