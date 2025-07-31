В Подмосковье задержали подростков, стрелявших с балкона дома из пневматики

«Сотрудниками полиции было установлено, что двое неизвестных, находясь на балконе многоквартирного дома, расположенного на улице Авиаторов в деревне Коробово, производили стрельбу из пневматического пистолета, в результате чего пострадал несовершеннолетний», — написала Волк в своём телеграм-канале.
Правоохранителям о случившемся сообщила мать пострадавшего. Нарушители были оперативно обнаружены и доставлены в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства. Ими оказались местные жители 2007 и 2008 года рождения. У одного из задержанных изъяли пневматический пистолет.
В настоящее время полиция ведёт мероприятия, нацеленные на установление всех обстоятельств случившегося. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий с применением пневматического пистолета. Об этом сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК России по Московской области.
Ранее в Красноярске задержали мужчину за налёт на магазин с игрушечным пистолетом. 54-летний преступник совершил ограбление продуктового магазина, предварительно отобрав игрушечный пистолет у своих внуков. Также грабителю потребовалась детская маска. Злоумышленник был быстро задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».