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В Подмосковье задержали подростков, стрелявших с балкона дома из пневматики

В Московской область двое подростков открыли огонь из пневматического оружия, ранив 12-летнего ребёнка. Нарушители задержаны сотрудниками полиции. Об этом рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

Источник: Life.ru

«Сотрудниками полиции было установлено, что двое неизвестных, находясь на балконе многоквартирного дома, расположенного на улице Авиаторов в деревне Коробово, производили стрельбу из пневматического пистолета, в результате чего пострадал несовершеннолетний», — написала Волк в своём телеграм-канале.

Правоохранителям о случившемся сообщила мать пострадавшего. Нарушители были оперативно обнаружены и доставлены в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства. Ими оказались местные жители 2007 и 2008 года рождения. У одного из задержанных изъяли пневматический пистолет.

В настоящее время полиция ведёт мероприятия, нацеленные на установление всех обстоятельств случившегося. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий с применением пневматического пистолета. Об этом сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК России по Московской области.

Ранее в Красноярске задержали мужчину за налёт на магазин с игрушечным пистолетом. 54-летний преступник совершил ограбление продуктового магазина, предварительно отобрав игрушечный пистолет у своих внуков. Также грабителю потребовалась детская маска. Злоумышленник был быстро задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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