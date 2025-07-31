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Крикалев: утечка воздуха на российском сегменте МКС продолжается

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Долгосрочные наблюдения показали, что утечка в промежуточной камере модуля «Звезда» Международной космической станции, об устранении которой сообщалось в июне, все еще продолжается, хотя ее скорость значительно снизилась. Об этом заявил замглавы Роскосмоса, спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в космосе Сергей Крикалев.

Источник: Reuters

«Утечка продолжается. Мы продолжаем усилия по ее поиску и устранению — недавние ремонтные работы серьезно сократили скорость утечки воздуха. В течение некоторого времени мы даже считали, что нашли последнюю трещину и заделали ее, но долгосрочные наблюдения показали, что она (потеря воздуха — прим. ТАСС) продолжается», — сказал Крикалев на пресс-конференции в преддверии запуска корабля Crew Dragon Endeavour с экипажем миссии Crew-11.

Замглавы Роскосмоса заверил, что специалисты из РФ и США работают вместе, чтобы как можно скорее устранить утечку окончательно. «Для нас всех важно, чтобы таких ситуаций не возникало на будущих станциях», — добавил Крикалев.

Впервые об утечке стало известно в 2019 году — за последние годы предпринималось несколько попыток ее заделать, однако все попытки приводили лишь к частичному результату. После очередной герметизации в июне 2025 года Роскосмос, отталкиваясь от показаний тестов, сообщил о полном прекращении утечки.