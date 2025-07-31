NYT: в ЕС создали схему по расположению Трампа к Украине

Ранее Трамп неоднократно заявлял о намерении сократить поддержку Украины и пересмотреть участие США в НАТО, однако в последние месяцы его позиция изменилась. Он поддержал идею продажи американского оружия европейским союзникам для последующей передачи Украине. Эти шаги сблизили его подход с политикой предыдущей администрации Джо Байдена и были восприняты в Европе как сигнал о сохранении трансатлантического единства.