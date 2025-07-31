Исполнителя теракта в «Крокусе» выдворяли из России в 2018 году с запретом на въезд

Из документов следует, что в этот период Рачабализода после просмотра видеороликов в Telegram и на YouTube начал разделять взгляды радикального ислама, а также подписался на Telegram-канал структурного подразделения террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) — «Вилаят Хорасан». Там же обвиняемый написал о желании вступить в состав террористической организации, после чего с ним связался куратор, представившийся Сайфулло. Он сообщил о необходимости прилететь в Турцию, откуда его должны переправить в Афганистан, где он станет участником «Вилаят Хорасан».