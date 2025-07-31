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Исполнителя теракта в «Крокусе» выдворяли из России в 2018 году с запретом на въезд

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Одного из исполнителей теракта в «Крокус сити холле» Саидакрами Рачабализоду в 2018 году выдворили из России и ограничили въезд в страну до сентября 2023 года.

Источник: РИА "Новости"

Это следует из материалов дела, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

«После своего выдворения в 2018 году с территории Российской Федерации, ограничение которого снято 31 августа 2023 года, Рачабализода находился на территории Республики Таджикистан», — сказано в них.

Из документов следует, что в этот период Рачабализода после просмотра видеороликов в Telegram и на YouTube начал разделять взгляды радикального ислама, а также подписался на Telegram-канал структурного подразделения террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) — «Вилаят Хорасан». Там же обвиняемый написал о желании вступить в состав террористической организации, после чего с ним связался куратор, представившийся Сайфулло. Он сообщил о необходимости прилететь в Турцию, откуда его должны переправить в Афганистан, где он станет участником «Вилаят Хорасан».

Теракт в «Крокусе» в подмосковном Красногорске был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек. После теракта четверо исполнителей — Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни — попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву.

Позднее были установлены и соучастники напавших на концертный зал. По версии следствия, они все входили в «Вилаят Хорасан».