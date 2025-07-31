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В Киеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги

В среду в Киеве произошёл взрыв на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Источник: Life.ru

Подробности инцидента пока не раскрываются. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в городе активно работает система противовоздушной обороны. Информация о последствиях взрыва уточняется.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена как в самой столице, так и в Киевской области.

Ранее взрывы прогремели у военного аэродрома на западе Украины. Российские войска атаковали аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области. Воздушная тревога также звучала в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.