В Киеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги

Подробности инцидента пока не раскрываются. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в городе активно работает система противовоздушной обороны. Информация о последствиях взрыва уточняется.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена как в самой столице, так и в Киевской области.
Ранее взрывы прогремели у военного аэродрома на западе Украины. Российские войска атаковали аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области. Воздушная тревога также звучала в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.