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Mash: Подросток насмерть отравился в летнем лагере под Калининградом

В Светлогорске Калининградской области устанавливаются обстоятельства гибели 17-летнего подростка в летнем лагере, он мог отравиться. Об этом сообщил в среду, 30 июля, Telegram-канал Amber Mash.

В Светлогорске Калининградской области устанавливаются обстоятельства гибели 17-летнего подростка в летнем лагере, он мог отравиться. Об этом сообщил в среду, 30 июля, Telegram-канал Amber Mash.

По предварительной информации, причиной смерти юноши стало отравление токсичными веществами. Он мог вдохнуть неизвестный газ, после чего ему стало плохо. Подросток посинел, потерял сознание и упал. Спасти его не смогли.

Точную причину смерти юноши установят эксперты.

В настоящее время на месте работают следователи регионального Следственного комитета, обстоятельства случившегося устанавливаются, сказано в публикации.

Медики оказывают всю необходимую помощь 28 детям, которые пожаловались на недомогание и обратились в медицинский блок детского оздоровительного лагеря «Аленушка» на озере Большой Еланчик в Челябинской области. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.