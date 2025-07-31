Mash: Подросток насмерть отравился в летнем лагере под Калининградом

Медики оказывают всю необходимую помощь 28 детям, которые пожаловались на недомогание и обратились в медицинский блок детского оздоровительного лагеря «Аленушка» на озере Большой Еланчик в Челябинской области. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.