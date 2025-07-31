Mash: Подросток насмерть отравился в летнем лагере под Калининградом

В Светлогорске Калининградской области устанавливаются обстоятельства гибели 17-летнего подростка в летнем лагере, он мог отравиться. Об этом сообщил в среду, 30 июля, Telegram-канал Amber Mash.
По предварительной информации, причиной смерти юноши стало отравление токсичными веществами. Он мог вдохнуть неизвестный газ, после чего ему стало плохо. Подросток посинел, потерял сознание и упал. Спасти его не смогли.
Точную причину смерти юноши установят эксперты.
В настоящее время на месте работают следователи регионального Следственного комитета, обстоятельства случившегося устанавливаются, сказано в публикации.
Медики оказывают всю необходимую помощь 28 детям, которые пожаловались на недомогание и обратились в медицинский блок детского оздоровительного лагеря «Аленушка» на озере Большой Еланчик в Челябинской области. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.