Исполнителя теракта в «Крокусе» выдворяли из России в 2018 году

В этот период, как следует из материалов, Рачабализода подписался на telegram-канал запрещенной в России террористической организации. Через этот канал он выразил желание присоединиться к ней, после чего с ним связался человек под именем Сайфулло. Тот сообщил Рачабализоде о необходимости вылета в Турцию для последующего переправления в Афганистан и вступления в ряды террористов.