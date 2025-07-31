Исполнителя теракта в «Крокусе» выдворяли из России в 2018 году

Один из исполнителей подписывался на террористические каналы.
Один из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» Саидакрами Рачабализода в 2018 году был выдворен из России с ограничением на въезд до августа 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела, находящиеся в распоряжении агентства.
Согласно документам, после выдворения Рачабализода находился на территории Таджикистана, где начал проявлять интерес к радикальным исламистским идеям под влиянием видеоматериалов в Telegram и на YouTube. «После своего выдворения в 2018 году с территории Российской Федерации, ограничение которого снято 31 августа 2023 года, Рачабализода находился на территории Республики Таджикистан», — говорится в материалах дела.
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В этот период, как следует из материалов, Рачабализода подписался на telegram-канал запрещенной в России террористической организации. Через этот канал он выразил желание присоединиться к ней, после чего с ним связался человек под именем Сайфулло. Тот сообщил Рачабализоде о необходимости вылета в Турцию для последующего переправления в Афганистан и вступления в ряды террористов.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года в Красногорске Московской области. По данным Следственного комитета РФ, в результате атаки погибли 149 человек. После совершения преступления четверо предполагаемых исполнителей — Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни — были задержаны на территории Брянской области при попытке скрыться на Украине и доставлены в Москву.