Колумбия экстрадирует в Россию похитителя ювелирных украшений

Уточняется, что после совершения преступлений Патиньо скрылся с места происшествия, в то время как остальные соучастники были задержаны на территории Российской Федерации во время попытки вывоза похищенных ювелирных изделий в Колумбию. В январе 2014 года Московский районный суд Санкт-Петербурга заочно избрал Патиньо меру пресечения в виде заключения под стражу, а также объявил его в международный розыск. После обнаружения местонахождения Патиньо в Колумбии были предприняты совместные меры с сотрудниками посольства Российской Федерации в этой стране, направленные на его задержание.