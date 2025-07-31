Колумбия экстрадирует в Россию похитителя ювелирных украшений

«По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Колумбии экстрадируют Фреди Андреса Патиньо Авила для привлечения к уголовной ответственности по пунктам “а”, “б” части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере)», — говорится в сообщении ведомства на сайте.
Отмечается, что уроженец Колумбии Патиньо, действуя в составе международной организованной преступной группы, прибыл в феврале 2012 года на выставку ювелирных изделий в Санкт-Петербург. В помещении выставочного комплекса «Ленэкспо» он и другие соучастники выбрали подходящих потенциальных жертв ограбления из числа посетителей и сотрудников компаний, передвижения которых они в последующем отслеживали.
«Участники дезориентировали потерпевших в аэропорту и на вокзале, тайно похитили у них багаж, в котором находились ювелирные изделия на общую сумму более 30 миллионов рублей», — добавили в ведомстве.
Уточняется, что после совершения преступлений Патиньо скрылся с места происшествия, в то время как остальные соучастники были задержаны на территории Российской Федерации во время попытки вывоза похищенных ювелирных изделий в Колумбию. В январе 2014 года Московский районный суд Санкт-Петербурга заочно избрал Патиньо меру пресечения в виде заключения под стражу, а также объявил его в международный розыск. После обнаружения местонахождения Патиньо в Колумбии были предприняты совместные меры с сотрудниками посольства Российской Федерации в этой стране, направленные на его задержание.
Как добавляет Генеральная прокуратура России, в мае 2025 года российской стороной в генеральную прокуратуру Колумбии был направлен запрос, после которого удалось добиться положительного решения о выдаче Патиньо. В сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола МВД России он будет доставлен транзитом через Турцию в Москву.