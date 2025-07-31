Мужчину и женщину в Петербурге арестовали за интим около алкомаркета

Приморский районный суд Санкт-Петербурга назначил по 15 суток ареста мужчине и женщине, которые 27 июля занялись сексом на лавочке около алкомаркета. Об этом в среду, 30 июля, сообщила руководитель пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
Отмечается, что арестованные петербуржцы познакомились за полчаса до инцидента. В 20:00 мужчина подсел к незнакомке, налил ей коньяка, после чего они перешли к интимной близости прямо на лавочке. Их действия прервала прохожая с собакой, которая вызвала сотрудников полиции.
Женщина в суде заявила, что ей стыдно, но деталей произошедшего не помнит. Суд отправил обоих под административный арест на 15 суток по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП России), передает «Фонтанка».
25 июля сообщалось, что москвич получил десять суток административного ареста за секс с возлюбленной на Котельнической набережной. За непристойным занятием пару застукали еще 17 июля.
По неподтвержденной информации, мужчина ранее привлекался к административной ответственности за подобные выходки.