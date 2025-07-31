Мужчину и женщину в Петербурге арестовали за интим около алкомаркета

Отмечается, что арестованные петербуржцы познакомились за полчаса до инцидента. В 20:00 мужчина подсел к незнакомке, налил ей коньяка, после чего они перешли к интимной близости прямо на лавочке. Их действия прервала прохожая с собакой, которая вызвала сотрудников полиции.