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Около четырех взрывов раздалось в Волгоградской области

В Волгоградской области зафиксированы около четырех взрывов, предположительно вызванных срабатыванием системы ПВО по беспилотным летательным аппаратам украинских вооруженных сил типа «Лютый». По сообщениям местных жителей, в небе были замечены вспышки и слышны взрывы в пригороде Волгограда, что сопровождается перебоями мобильного интернета. Об этом сообщают местные жители.

Взрывы в небе над Волгоградом: сбит очередной БПЛА ВСУ.

В Волгоградской области зафиксированы около четырех взрывов, предположительно вызванных срабатыванием системы ПВО по беспилотным летательным аппаратам украинских вооруженных сил типа «Лютый». По сообщениям местных жителей, в небе были замечены вспышки и слышны взрывы в пригороде Волгограда, что сопровождается перебоями мобильного интернета. Об этом сообщают местные жители.

«Жители рассказали, что в небе увидели несколько вспышек и услышали 4−5 взрывов в пригороде Волгограда. По их словам, система ПВО сработала по БПЛА ВСУ. Наблюдаются перебои в работе мобильного интернета. В данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет. Также о громких звуках сообщают жители города Котельниково», — пишут горожане в городских чатах.

Кроме того, в аэропорту Волгограда введен план «Ковер» из-за угрозы украинских БПЛА. Губернатор Воронежской области также сообщил об уничтожении одного украинского беспилотника.

Атаки беспилотников на российские регионы фиксируются не впервые — ранее, в ночь на 18 июля, четыре украинских БПЛА были уничтожены на подлете к Москве, что привело к временной приостановке рейсов в столичных аэропортах. Аналогичные инциденты происходили и в Воронежской области, где российские силы ПВО также сбивали дроны.

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