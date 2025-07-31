Крикалёв: Утечка воздуха в модуле Звезда на МКС продолжается

Напомним, в июне «Роскосмос» сообщил об устранении утечки воздуха в переходной камере модуля «Звезда» российского сегмента МКС, впервые обнаруженной в 2019 году. Анализ данных на тот момент показал, что недостаток был полностью исправлен. В ведомстве подчеркнули, что продолжают осуществлять ежедневный мониторинг и техническое обслуживание всех систем российского сегмента МКС.