Крикалёв: Утечка воздуха в модуле Звезда на МКС продолжается

«Утечка продолжается. Мы продолжаем усилия по её поиску и устранению — недавние ремонтные работы серьёзно сократили скорость утечки воздуха. В течение некоторого времени мы даже считали, что нашли последнюю трещину и заделали её», — сказал Крикалёв.
Он отметил, что российские и американские инженеры продолжают совместную работу для поиска окончательного решения.
Напомним, в июне «Роскосмос» сообщил об устранении утечки воздуха в переходной камере модуля «Звезда» российского сегмента МКС, впервые обнаруженной в 2019 году. Анализ данных на тот момент показал, что недостаток был полностью исправлен. В ведомстве подчеркнули, что продолжают осуществлять ежедневный мониторинг и техническое обслуживание всех систем российского сегмента МКС.