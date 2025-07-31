Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Около четырех взрывов прозвучало в Волгоградской области

Около четырех взрывов прогремело в Волгоградской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбивают украинские беспилотники типа «Лютый». Об этом в четверг, 31 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

Около четырех взрывов прогремело в Волгоградской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбивают украинские беспилотники типа «Лютый». Об этом в четверг, 31 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

— Местные жители рассказали, что в небе увидели несколько вспышек и услышали четыре-пять взрывов в пригороде Волгограда. По их словам, система ПВО сработала по дронам ВСУ. Наблюдаются перебои в работе мобильного интернета, — говорится в публикации.

На данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет.

Также о громких звуках сообщают жители города Котельниково, сказано в посте.

Силы противовоздушной обороны сбили 13 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили 30 июля в Министерстве обороны РФ.

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за сутки 133 беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщили ранее в пресс-службе Минобороны РФ.

При этом, по данным военного ведомства, за ночь 29 июля над регионами России сбили 74 беспилотника.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше