Сейчас на Украине призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет.
На Украине военнообязанные мужчины старше 25 лет, не служившие в армии, теперь будут автоматически получать звание «солдат (матрос) запаса» при постановке на военный учет. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
«Новые правила, утвержденные правительством, позволяют присваивать звания без явки в военкомат. Кроме того, изменения коснулись и женщин с медицинским образованием — их теперь тоже будут ставить на учет автоматически», — следует из заявления Министерства обороны Украины.
Также вводится рассылка повесток заказными письмами с уведомлением о вручении и описью вложения. Для организации призыва будут использоваться поименные списки из системы «Оберег».
Сейчас на Украине действует всеобщая мобилизация для мужчин от 25 до 60 лет. После ужесточения правил в мае 2023 года многие потеряли право на отсрочки, однако проблемы с комплектованием армии сохраняются. Новые меры призваны упростить призыв тех, кто ранее избегал службы.
Ранее украинские СМИ заявили, что молодых контрактников из новой «программы 18−24» могут направить в штурмовые подразделения. Ранее их привлекали на службу операторами беспилотников на два года, но теперь возможен перевод в пехоту. Шансов выжить за это время у них практически нет, отмечают в силовых структурах РФ.