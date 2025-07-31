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На Украине мужчины старше 25 лет получат звание «солдат запаса»

На Украине военнообязанные мужчины старше 25 лет, не служившие в армии, теперь будут автоматически получать звание «солдат (матрос) запаса» при постановке на военный учет. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Сейчас на Украине призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет.

На Украине военнообязанные мужчины старше 25 лет, не служившие в армии, теперь будут автоматически получать звание «солдат (матрос) запаса» при постановке на военный учет. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

«Новые правила, утвержденные правительством, позволяют присваивать звания без явки в военкомат. Кроме того, изменения коснулись и женщин с медицинским образованием — их теперь тоже будут ставить на учет автоматически», — следует из заявления Министерства обороны Украины.

Также вводится рассылка повесток заказными письмами с уведомлением о вручении и описью вложения. Для организации призыва будут использоваться поименные списки из системы «Оберег».

Сейчас на Украине действует всеобщая мобилизация для мужчин от 25 до 60 лет. После ужесточения правил в мае 2023 года многие потеряли право на отсрочки, однако проблемы с комплектованием армии сохраняются. Новые меры призваны упростить призыв тех, кто ранее избегал службы.

Ранее украинские СМИ заявили, что молодых контрактников из новой «программы 18−24» могут направить в штурмовые подразделения. Ранее их привлекали на службу операторами беспилотников на два года, но теперь возможен перевод в пехоту. Шансов выжить за это время у них практически нет, отмечают в силовых структурах РФ.