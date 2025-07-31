На Украине мужчины старше 25 лет получат звание «солдат запаса»

Ранее украинские СМИ заявили, что молодых контрактников из новой «программы 18−24» могут направить в штурмовые подразделения. Ранее их привлекали на службу операторами беспилотников на два года, но теперь возможен перевод в пехоту. Шансов выжить за это время у них практически нет, отмечают в силовых структурах РФ.