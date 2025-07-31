Колумбия экстрадирует россиянина, похитившего в Петербурге украшения на 30 млн руб

Колумбия передаст России Фреди Андреса Патиньо Авила — участника международной преступной группы, похитившей ювелирные изделия на сумму свыше 30 миллионов рублей с выставки в Санкт-Петербурге, сообщает Генеральная прокуратура РФ. Об этом пишет РИА Новости.
«По запросу Генпрокуратуры России компетентные органы Колумбии осуществят экстрадицию Фреди Андреса Патиньо Авила для привлечения к ответственности по пунктам “а”, “б” части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершённая организованной группой в особо крупном размере)», — говорится в сообщении ведомства на официальном сайте.
По данным следствия, уроженец Колумбии Патиньо в феврале 2012 года вместе с другими членами международной преступной группы прибыл на выставку ювелирных изделий в Санкт-Петербург. В выставочном комплексе «Ленэкспо» они выбирали потенциальных жертв среди посетителей и сотрудников компаний, за которыми затем следили.
«Преступники дезориентировали потерпевших в аэропорту и на вокзале и тайно похитили их багаж с ювелирными украшениями общей стоимостью более 30 миллионов рублей», — уточнили в Генпрокуратуре.
После совершения кражи Патиньо скрылся, тогда как остальные участники группы были задержаны в России при попытке вывоза украденного в Колумбию. В январе 2014 года Московский районный суд Санкт-Петербурга заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу и объявил в международный розыск.
После обнаружения местонахождения Патиньо в Колумбии российские правоохранители совместно с посольством РФ приняли меры для его задержания. В мае 2025 года Генпрокуратура России направила запрос колумбийским коллегам, по итогам которого было принято положительное решение о выдаче обвиняемого.