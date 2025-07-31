Колумбия экстрадирует россиянина, похитившего в Петербурге украшения на 30 млн руб

После совершения кражи Патиньо скрылся, тогда как остальные участники группы были задержаны в России при попытке вывоза украденного в Колумбию. В январе 2014 года Московский районный суд Санкт-Петербурга заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу и объявил в международный розыск.