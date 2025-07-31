Исполнителя теракта в Крокусе Рачабализода* выдворяли из России в 2018 году

Ранее выяснилось, что фигурант дела о теракте в «Крокусе» переделывал охолощенное оружие в боевое. В апреле 2023 года в городе Хасавюрт Хусен Медов* приобрёл у незнакомого мужчины два охолощенных автомата Калашникова, также по одному автомату он купил в городе Назрань и Малгобек. Подготовленное к использованию оружие он хранил на чердаке своего дома.