Исполнителя теракта в Крокусе Рачабализода* выдворяли из России в 2018 году

«После своего выдворения в 2018 году с территории Российской Федерации, ограничение которого снято 31 августа 2023 года, Рачабализода* находился на территории Республики Таджикистан», — говорится в документе.
В этот период Рачабализода* приобрёл радикальные взгляды и подписался на Telegram-канал структурного подразделения «Исламского государства»**. Он изъявил желание примкнуть к террористической организации, после чего на связь с ним вышел куратор, представившийся Сайфулло.
Ранее выяснилось, что фигурант дела о теракте в «Крокусе» переделывал охолощенное оружие в боевое. В апреле 2023 года в городе Хасавюрт Хусен Медов* приобрёл у незнакомого мужчины два охолощенных автомата Калашникова, также по одному автомату он купил в городе Назрань и Малгобек. Подготовленное к использованию оружие он хранил на чердаке своего дома.
* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
** Запрещённая в России террористическая организация.