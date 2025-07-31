ТАСС: исполнители теракта в «Крокусе» не руководствовались религией

Теракт унес жизни 149 человек.
Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске совершили преступление ради материальной выгоды, а не по религиозным убеждениям. Это следует из материалов уголовного дела.
Согласно заключению экспертов, террористы действовали с целью получения обещанного вознаграждения и предпринимали попытки к самосохранению. «Террористический акт совершен не из идеологических и религиозных соображений, а под воздействием манипуляции со стороны “заказчиков”, использовавших их в качестве “биологических дронов”», — говорится в материалах дела, сообщает ТАСС со ссылкой на документы. Специалисты обратили внимание на поведение фигурантов дела и пришли к выводу, что «в действиях исполнителей не усматривается признаков истинного религиозного фанатизма, присущих радикальным исламистам».
Эксперты указывают, что исполнители были целенаправленно подготовлены к совершению теракта: их «программировали» для нанесения максимального ущерба гражданскому населению. При этом религия, по мнению специалистов, использовалась кураторами исключительно как инструмент влияния на сознание преступников и не являлась идейной основой преступления.
Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта 2024 года. По данным Следственного комитета РФ, в результате атаки погибли 149 человек. Четверо исполнителей теракта — Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни — были задержаны при попытке пересечь границу с Украиной и доставлены в Москву для проведения следственных действий.