ТАСС: исполнители теракта в «Крокусе» не руководствовались религией

Согласно заключению экспертов, террористы действовали с целью получения обещанного вознаграждения и предпринимали попытки к самосохранению. «Террористический акт совершен не из идеологических и религиозных соображений, а под воздействием манипуляции со стороны “заказчиков”, использовавших их в качестве “биологических дронов”», — говорится в материалах дела, сообщает ТАСС со ссылкой на документы. Специалисты обратили внимание на поведение фигурантов дела и пришли к выводу, что «в действиях исполнителей не усматривается признаков истинного религиозного фанатизма, присущих радикальным исламистам».