Haberler: Boeing 777, летевший в Сеул, развернули из-за упавшего пауэрбанка

Boeing 777 следовал из Стамбула в Южную Корею. По данным турецкого издания, командир воздушного судна развернуть самолёте и вернуться в аэропорт вылета, после того, как один из пассажиров уронил пауэрбанк. Устройство оказалось между кресел. Ни пассажиру, ни бортпроводникам не удалось его достать.