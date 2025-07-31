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Haberler: Boeing 777, летевший в Сеул, развернули из-за упавшего пауэрбанка

Самолёт авиакомпании Asiana Airlines развернули в небе над Казахстаном.

Источник: Аргументы и факты

Самолёт авиакомпании Asiana Airlines развернули в небе над Казахстаном из-за упавшего пауэрбанка, информирует Haberler.

Boeing 777 следовал из Стамбула в Южную Корею. По данным турецкого издания, командир воздушного судна развернуть самолёте и вернуться в аэропорт вылета, после того, как один из пассажиров уронил пауэрбанк. Устройство оказалось между кресел. Ни пассажиру, ни бортпроводникам не удалось его достать.

«Из-за того, что в самолёте был обнаружен пауэрбанк, использование которого запрещено во время полёта, командир самолёта принял решение вернуться в Стамбул», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что в Южной Корее в самолёте, на борту которого находились 170 пассажиров и шесть членов экипажа, произошёл пожар в результате взрыва пауэрбанка. В связи с этим южнокорейские власти рекомендовали авиакомпаниям запретить пассажирами использовать во время полёта эти устройства.

Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах легкомоторный самолёт Orlican M8 Eagle не смог набрать высоту, врезался в пальму и проскользил по крыше автомобиля.