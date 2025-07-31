В Кызылорде задержали подозреваемого в серии краж ювелирных изделий

По словам старшего оперуполномоченного криминальной полиции Асылбека Серикбаева, мужчина заходил в ювелирные бутики, отвлекал внимание продавцов и похищал золотые украшения. В одном из эпизодов сумма ущерба превысила 200 тысяч тенге.