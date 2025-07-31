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В Кызылорде задержали подозреваемого в серии краж ювелирных изделий

Сотрудники криминальной полиции Кызылорды задержали 29-летнего мужчину, который, по данным следствия, причастен к серии краж ювелирных изделий. Злоумышленник оказался ранее судимым жителем Атырау, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Polisia.kz

По словам старшего оперуполномоченного криминальной полиции Асылбека Серикбаева, мужчина заходил в ювелирные бутики, отвлекал внимание продавцов и похищал золотые украшения. В одном из эпизодов сумма ущерба превысила 200 тысяч тенге.

В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан. Установлена его причастность еще как минимум к двум аналогичным преступлениям.

сообщили в ведомстве

В отношении него начато досудебное расследование, подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.

Правоохранители призывают владельцев ювелирных салонов и торговых точек усилить меры безопасности, в том числе установить системы видеонаблюдения и сигнализации.