Во Владивостоке произошло массовое отключение электроэнергии

«Центр Владивостока практически полностью обесточен. Массовое отключение затронуло несколько десятков домов… Бригада энергетиков оперативно выехала на место для установления причин произошедшего», — говорится в сообщении.
Аварийное отключение кабельно-воздушной линии электропередачи 35 киловольт зафиксировано в 8.40 по местному времени (1.40 мск).
Сообщается, что, по предварительный данным, на сетях Дальневосточной распределительной сетевой компании погасла подстанция «Телецентр».
Энергетиками будет проведен осмотр энергооборудования для дальнейших действий по включению потребителей.