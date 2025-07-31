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Во Владивостоке произошло массовое отключение электроэнергии

ВЛАДИВОСТОК, 31 июл — РИА Новости. Энергетики устанавливают причины массового отключения электроэнергии в нескольких десятках домов во Владивостоке, сообщает в своем Telegram-канале Владивостокское предприятие электрических сетей.

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Источник: © РИА Новости

«Центр Владивостока практически полностью обесточен. Массовое отключение затронуло несколько десятков домов… Бригада энергетиков оперативно выехала на место для установления причин произошедшего», — говорится в сообщении.

Аварийное отключение кабельно-воздушной линии электропередачи 35 киловольт зафиксировано в 8.40 по местному времени (1.40 мск).

Сообщается, что, по предварительный данным, на сетях Дальневосточной распределительной сетевой компании погасла подстанция «Телецентр».

Энергетиками будет проведен осмотр энергооборудования для дальнейших действий по включению потребителей.