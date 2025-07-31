Бастрыкину доложат о деле в Керчи, где тренер истязал воспитанников детдома

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о деле тренера по самбо, который истязал воспитанников детского дома в городе Керчи Республики Крым.
— Председатель СК поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту истязания несовершеннолетних в Керчи, а также о ходе процессуальной проверки по новым обстоятельствам противоправных действий. В социальных медиа сообщалось о систематическом избиении и психологическом насилии в отношении воспитанников детдома со стороны тренера по самбо в Керчи, — сказано в Telegram-канале СК.
Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 УК России «Истязание». В настоящее время ГСУ по республике также организована доследственная проверка по новым доводам и обстоятельствам противоправных действиях тренера, о которых рассказали бывшие воспитанники детдома.
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Сотрудники полиции, прибыв в одну из квартир дома в рабочем поселке Дрожжино, обнаружили 11-летнего мальчика со следами побоев.