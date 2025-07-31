Бастрыкину доложат о деле в Керчи, где тренер истязал воспитанников детдома

— Председатель СК поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту истязания несовершеннолетних в Керчи, а также о ходе процессуальной проверки по новым обстоятельствам противоправных действий. В социальных медиа сообщалось о систематическом избиении и психологическом насилии в отношении воспитанников детдома со стороны тренера по самбо в Керчи, — сказано в Telegram-канале СК.