Наезд на семью с детьми после нападения на «Крокус» был частью теракта

Теракт в «Крокусе» был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек. После атаки на концертный зал четверо исполнителей — Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни — скрылись с места на автомобиле. Машина въехала в перебегающую дорогу семью с детьми. За рулем был Мирзоев, который признался, что сбил людей намеренно. В результате пострадали 8-летний мальчик и его 11-летняя сестра.