Наезд на семью с детьми после нападения на «Крокус» был частью теракта

«Мирзоев Д. Б. увидел переходящую по пешеходному переходу семью из четырех человек, после чего, продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на совершение террористического акта и причинение смерти неограниченному кругу лиц, управляя автомобилем, совершил наезд на несовершеннолетних», — сказано в документах.
Теракт в «Крокусе» был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек. После атаки на концертный зал четверо исполнителей — Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни — скрылись с места на автомобиле. Машина въехала в перебегающую дорогу семью с детьми. За рулем был Мирзоев, который признался, что сбил людей намеренно. В результате пострадали 8-летний мальчик и его 11-летняя сестра.
После этого террористы попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву.
Позднее были установлены и соучастники напавших на концертный зал. По версии следствия, они все входили в структурное подразделение «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) — «Вилаят Хорасан». Также известно, что исполнители были завербованы кураторами из-за рубежа с помощью чатов в Telegram и интернет-форумов, популярных у радикалов-исламистов.