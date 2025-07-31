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Наезд на семью с детьми после нападения на «Крокус» был частью теракта

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Наезд на семью с детьми, который совершил сразу после теракта в «Крокус сити холле» один из его исполнителей, был частью террористической атаки. Таким образом террористы пытались увеличить количество жертв, следует из материалов уголовного дела, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Источник: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

«Мирзоев Д. Б. увидел переходящую по пешеходному переходу семью из четырех человек, после чего, продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на совершение террористического акта и причинение смерти неограниченному кругу лиц, управляя автомобилем, совершил наезд на несовершеннолетних», — сказано в документах.

Теракт в «Крокусе» был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек. После атаки на концертный зал четверо исполнителей — Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни — скрылись с места на автомобиле. Машина въехала в перебегающую дорогу семью с детьми. За рулем был Мирзоев, который признался, что сбил людей намеренно. В результате пострадали 8-летний мальчик и его 11-летняя сестра.

После этого террористы попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву.

Позднее были установлены и соучастники напавших на концертный зал. По версии следствия, они все входили в структурное подразделение «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) — «Вилаят Хорасан». Также известно, что исполнители были завербованы кураторами из-за рубежа с помощью чатов в Telegram и интернет-форумов, популярных у радикалов-исламистов.