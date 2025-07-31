Теракт в «Крокусе» был совершен ради денег, сказано в материалах дела

«Обвиняемые не имели личных встреч со своими “кураторами-проповедниками”, не имели возможности пройти полноценное религиозное “воспитание” и боевую подготовку, заполнить сознание идеологической и религиозной составляющей, сложить картину мира, в которой совершение незаконных и противоречащих общечеловеческим нормам морали действий являлось бы поощряемым», — говорится в показаниях специалиста в материалах дела.
Также он отмечает, что обвиняемые имеют обрывочные и несистематизированные познания даже в основных принципах ислама, ими двигало «желание получить вознаграждение, а не принести пользу избранному религиозному течению».
«В действиях Фаридуни Шамсидина, Мирзоева Далерджона, Файзова Мухаммадсобира и Рачабализоды Саидакрами не усматривается признаков истинного религиозного фанатизма, присущих радикальным исламистам… Террористы явно предпринимали меры самосохранения, из материалов дела известно, что действовали они с целью получения обещанного вознаграждения … под воздействием манипуляции со стороны “заказчиков”, использовавших их в качестве “биологических дронов”, — говорится в документе.
Согласно материалам, имеются признаки «программирования» сознания террористов для совершения единичной террористической атаки, которая бы повлекла наибольший урон гражданскому населению, а не служила распространению идей радикального исламизма.
Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.