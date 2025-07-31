Теракт в «Крокусе» был совершен ради денег, сказано в материалах дела

«Обвиняемые не имели личных встреч со своими “кураторами-проповедниками”, не имели возможности пройти полноценное религиозное “воспитание” и боевую подготовку, заполнить сознание идеологической и религиозной составляющей, сложить картину мира, в которой совершение незаконных и противоречащих общечеловеческим нормам морали действий являлось бы поощряемым», — говорится в показаниях специалиста в материалах дела.