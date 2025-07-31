Исполнитель теракта в Крокусе Мирзоев умышленно наехал машиной на семью

Согласно материалам уголовного дела, наезд на семью с детьми, совершённый одним из участников нападения на «Крокус Сити Холл», расценивается как часть общего террористического плана, направленного на максимальное увеличение числа жертв.
В документах указано, что Далерджон Мирзоев, находясь за рулём автомобиля после атаки, заметил на пешеходном переходе четверых человек, в том числе детей, и, продолжая реализовывать преступный замысел, направил транспортное средство на них.
Ранее фигурант дела о теракте в «Крокусе», отвечавший за вооружение исполнителей нападения на концертный зал, в день трагедии сказал младшему брату ждать по телевизору «что-то интересное».
Теракт в концертном зале произошёл 22 марта 2024 года и унёс жизни 149 человек. После нападения четверо исполнителей — Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни — покинули место происшествия на машине. В ходе бегства они сбили семью, переходившую дорогу. Мирзоев признал, что сделал это намеренно. Пострадавшими в результате наезда стали 8-летний мальчик и его 11-летняя сестра.