Исполнитель теракта в Крокусе Мирзоев умышленно наехал машиной на семью

Теракт в концертном зале произошёл 22 марта 2024 года и унёс жизни 149 человек. После нападения четверо исполнителей — Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни — покинули место происшествия на машине. В ходе бегства они сбили семью, переходившую дорогу. Мирзоев признал, что сделал это намеренно. Пострадавшими в результате наезда стали 8-летний мальчик и его 11-летняя сестра.