Фигуранта дела «Крокуса» разыскивали в Таджикистане за другое преступление

Ранее стало известно, что один из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» Саидакрами Рачабализода (внесен в список террористов и экстремистов) в 2018 году был выдворен из России с ограничением на въезд до августа 2023 года. Согласно документам, после выдворения Рачабализода начал проявлять интерес к радикальным исламистским идеям под влиянием видеоматериалов в Telegram и на YouTube.