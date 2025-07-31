Во Владивостоке более 30 тысяч человек остались без света

«В настоящее время без света остаются более 30 тысяч жителей домов, более 10 социальных объектов Ленинского и Фрунзенского районов города Владивостока… Прокуратура организовала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии во Владивостоке», — говорится в сообщении.