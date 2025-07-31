Во Владивостоке более 30 тысяч человек остались без света

Ранее Владивостокское предприятие электрических сетей сообщало о массовом отключении электроэнергии во Владивостоке в нескольких десятках домов. Аварийное отключение кабельно-воздушной линии электропередачи 35 киловольт было зафиксировано в 8.40 по местному времени (1.40 мск).
«В настоящее время без света остаются более 30 тысяч жителей домов, более 10 социальных объектов Ленинского и Фрунзенского районов города Владивостока… Прокуратура организовала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии во Владивостоке», — говорится в сообщении.
Надзорное ведомство осуществляет контроль за проведением аварийно-восстановительных работ и даст принципиальную оценку действиям лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию электрических сетей.
Фактическое восстановление прав граждан находится на контроле.
Как сообщает прокуратура Приморья, с 2025 года по фактам несвоевременного устранения аварий на коммунальных сетях внесено около 150 представлений, порядка 70 лиц привлечено к административной ответственности.