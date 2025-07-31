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Во Владивостоке более 30 тысяч человек остались без света

ВЛАДИВОСТОК, 31 июл — РИА Новости. Массовое отключение электроэнергии во Владивостоке оставило без света более 30 тысяч жителей, организована проверка, сообщает в своём Telegram-канале региональная прокуратура.

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Источник: РИА Новости

Ранее Владивостокское предприятие электрических сетей сообщало о массовом отключении электроэнергии во Владивостоке в нескольких десятках домов. Аварийное отключение кабельно-воздушной линии электропередачи 35 киловольт было зафиксировано в 8.40 по местному времени (1.40 мск).

«В настоящее время без света остаются более 30 тысяч жителей домов, более 10 социальных объектов Ленинского и Фрунзенского районов города Владивостока… Прокуратура организовала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии во Владивостоке», — говорится в сообщении.

Надзорное ведомство осуществляет контроль за проведением аварийно-восстановительных работ и даст принципиальную оценку действиям лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию электрических сетей.

Фактическое восстановление прав граждан находится на контроле.

Как сообщает прокуратура Приморья, с 2025 года по фактам несвоевременного устранения аварий на коммунальных сетях внесено около 150 представлений, порядка 70 лиц привлечено к административной ответственности.