Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкину доложат о деле тренера по самбо, истязавшего детей в Керчи

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о деле тренера по самбо, который мог на регулярной основе истязать воспитанников керченского детдома. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Следкома.

Источник: Life.ru

«Председатель Следственного комитета поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту истязания несовершеннолетних в Керчи, а также о ходе процессуальной проверки по новым обстоятельствам противоправных действий. В соцмедиа сообщается о систематическом избиении и психологическом насилии в отношении несовершеннолетних воспитанников детского дома со стороны тренера по самбо в Керчи», — сказано в публикации.

По факту случившегося заведено уголовное дело. Главное следственное управление по Республике Крым организовало доследственную проверку по новым доказательствам незаконных действий мужчины, полученным от бывших воспитанников детдома.

Ранее Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе процессуальной проверки по факту ненадлежащего оказания медпомощи в Новосибирской области. Речь идёт о случае, при котором медики после операции оставили инородный предмет в теле девятилетнего ребёнка. Родители обратились в следственные органы СК России с доводами о ненадлежащем оказании медицинской помощи, утверждая, что из-за оставленной струны от катетера их сыну требуется повторная операция.