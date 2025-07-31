Бастрыкину доложат о деле тренера по самбо, истязавшего детей в Керчи

«Председатель Следственного комитета поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту истязания несовершеннолетних в Керчи, а также о ходе процессуальной проверки по новым обстоятельствам противоправных действий. В соцмедиа сообщается о систематическом избиении и психологическом насилии в отношении несовершеннолетних воспитанников детского дома со стороны тренера по самбо в Керчи», — сказано в публикации.
По факту случившегося заведено уголовное дело. Главное следственное управление по Республике Крым организовало доследственную проверку по новым доказательствам незаконных действий мужчины, полученным от бывших воспитанников детдома.
Ранее Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе процессуальной проверки по факту ненадлежащего оказания медпомощи в Новосибирской области. Речь идёт о случае, при котором медики после операции оставили инородный предмет в теле девятилетнего ребёнка. Родители обратились в следственные органы СК России с доводами о ненадлежащем оказании медицинской помощи, утверждая, что из-за оставленной струны от катетера их сыну требуется повторная операция.