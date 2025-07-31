Почти 20 стран просят у ЕС денег на военные закупки

18 стран ЕС планируют закупиться военной техникой.
В Европейском союзе (ЕС) 18 государств подали заявку на финансирование военных закупок и проектов на сумму 127 миллиардов евро. Об этом заявили в исполнительном комитете ЕС.
«Брюссель получил заявки от 18 государств на финансирование военных закупок и проектов на сумму 127 миллиардов евро. Европейская комиссия уже получила заявки на кредиты от государств-членов, заинтересованных в финансировании совместных закупок вооружений», — сказано в сообщении газеты El Pais.
Ранее сообщалось о подготовке самой крупной военной закупки Германии на сумму свыше 20 миллиардов евро. Немецкая сторона планирует приобрести 20 истребителей Eurofighter, до 3 тысяч бронетранспортеров Boxer и до 3,5 тысяч боевых машин пехоты Patria. Эти меры призваны для усиления обороноспособности ФРГ. Бюджет Минобороны Германии в 2026 году увеличится до рекордных 83 миллиардов евро.