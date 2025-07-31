Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 20 стран просят у ЕС денег на военные закупки

В Европейском союзе (ЕС) 18 государств подали заявку на финансирование военных закупок и проектов на сумму 127 миллиардов евро. Об этом заявили в исполнительном комитете ЕС.

18 стран ЕС планируют закупиться военной техникой.

В Европейском союзе (ЕС) 18 государств подали заявку на финансирование военных закупок и проектов на сумму 127 миллиардов евро. Об этом заявили в исполнительном комитете ЕС.

«Брюссель получил заявки от 18 государств на финансирование военных закупок и проектов на сумму 127 миллиардов евро. Европейская комиссия уже получила заявки на кредиты от государств-членов, заинтересованных в финансировании совместных закупок вооружений», — сказано в сообщении газеты El Pais.

Ранее сообщалось о подготовке самой крупной военной закупки Германии на сумму свыше 20 миллиардов евро. Немецкая сторона планирует приобрести 20 истребителей Eurofighter, до 3 тысяч бронетранспортеров Boxer и до 3,5 тысяч боевых машин пехоты Patria. Эти меры призваны для усиления обороноспособности ФРГ. Бюджет Минобороны Германии в 2026 году увеличится до рекордных 83 миллиардов евро.