Почти 20 стран просят у ЕС денег на военные закупки

Ранее сообщалось о подготовке самой крупной военной закупки Германии на сумму свыше 20 миллиардов евро. Немецкая сторона планирует приобрести 20 истребителей Eurofighter, до 3 тысяч бронетранспортеров Boxer и до 3,5 тысяч боевых машин пехоты Patria. Эти меры призваны для усиления обороноспособности ФРГ. Бюджет Минобороны Германии в 2026 году увеличится до рекордных 83 миллиардов евро.