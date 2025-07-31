В США зафиксировано четыре смерти, вызванные поедающими плоть бактериями

Общее количество подтверждённых инфекций достигло 13. Смерти были зарегистрированы в округах Бэй, Бровард, Хилсборо и Сент-Джонс. Патогенный микроорганизм обитает в тёплой солоноватой воде, особенно активен в летние месяцы и может проникать в организм через употребление сырых или плохо приготовленных морепродуктов — особенно устриц — либо через открытые раны при контакте с заражённой водой.