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В США зафиксировано четыре смерти, вызванные поедающими плоть бактериями

После попадания в организм бактерия может вызвать некротический фасциит.

Источник: Аргументы и факты

С начала 2025 года в штате Флорида зафиксировано четыре смертельных случая, связанных с заражением бактерией Vibrio vulnificus, вызывающей некротическое поражение тканей.

Об этом сообщает издание Palm Beach Post.

Общее количество подтверждённых инфекций достигло 13. Смерти были зарегистрированы в округах Бэй, Бровард, Хилсборо и Сент-Джонс. Патогенный микроорганизм обитает в тёплой солоноватой воде, особенно активен в летние месяцы и может проникать в организм через употребление сырых или плохо приготовленных морепродуктов — особенно устриц — либо через открытые раны при контакте с заражённой водой.

После попадания в организм бактерия может вызвать некротический фасциит — стремительно развивающееся заболевание, при котором ткани начинают отмирать. В тяжёлых случаях для спасения жизни требуется ампутация поражённых конечностей.

Медики подчёркивают, что повышенную уязвимость к инфекции имеют люди с ослабленным иммунитетом, патологиями печени и кожными повреждениями. В зоне риска также находятся туристы, отдыхающие на пляжах Флориды.

Ранее в Турции были обнаружены опасные бактерии Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus, которые могут вызывать не только кишечные заболевания, но и тяжёлые нагноения.