Теракт в Крокусе был мотивирован деньгами, а не религиозным фанатизмом

Ранее Life.ru писал, что фигурант дела о теракте в Крокусе скрывался от розыска за разбой в Таджикистане. Другой террорист был выдворен из России в 2018 году, но вернулся после снятия ограничений на въезд. Позже он изъявил желание примкнуть к террористической организации, после чего на связь с ним вышел куратор, представившийся Сайфулло.