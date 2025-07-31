Сотрудницу противопожарной охраны Красноярского края уличили в хищении денег

Установлено, что в 2024 году инженер материально-технического отдела организовала заключение 3-х госконтрактов на поставку бензиновых триммеров и мебели для нужд учреждения. Две фирмы-поставщика отгрузили товары на сумму 400 тысяч рублей и ждали оплаты, но деньги на их счета не поступили.
«Во время прокурорской проверки выяснилось: один из контрактов сотрудница заключила со своим сожителем. При этом если поставщики условия договора выполнили, то ее избранник свои обязательства проигнорировал. Тем не менее, поставленные товары инженер оформила как выполненные по контракту с сожителем и перевела ему деньги. Таким образом, из бюджета пропало 400 тысяч рублей», — рассказали в надзорном ведомстве.
По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Расследование контролируется, с добросовестными поставщиками произведен полный расчет.