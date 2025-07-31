Сотрудницу противопожарной охраны Красноярского края уличили в хищении денег

«Во время прокурорской проверки выяснилось: один из контрактов сотрудница заключила со своим сожителем. При этом если поставщики условия договора выполнили, то ее избранник свои обязательства проигнорировал. Тем не менее, поставленные товары инженер оформила как выполненные по контракту с сожителем и перевела ему деньги. Таким образом, из бюджета пропало 400 тысяч рублей», — рассказали в надзорном ведомстве.