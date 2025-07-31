Порт в Северо-Курильске остался без света и не работает

В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призвали не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина. Режим ЧС ввели в Северо-Курильском районе Сахалинской области после землетрясения и цунами, жертв и значительных разрушений в островном регионе нет.