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Порт в Северо-Курильске остался без света и не работает

ВЛАДИВОСТОК, 31 июл — РИА Новости. Порт в Северо-Курильске Сахалинской области остался без света после землетрясения и цунами, он не работает, сообщили РИА Новости в оперативных службах региона.

Источник: © РИА Новости

Накануне там рассказали РИА Новости, что почти 300 человек эвакуированы из морского порта в Северо-Курильске после землетрясения, в медпомощи они не нуждались.

«Порт в Северо-Курильске остался без света после землетрясения и цунами, он не работает», — сообщил собеседник агентства.

В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призвали не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина. Режим ЧС ввели в Северо-Курильском районе Сахалинской области после землетрясения и цунами, жертв и значительных разрушений в островном регионе нет.