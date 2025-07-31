Исполнитель теракта в «Крокусе» умышленно сбил семью с детьми

Террористы стремились увеличить количество жертв после теракта в «Крокусе».
Наезд на семью с детьми, совершенный одним из участников теракта после нападения на «Крокус Сити Холл», был частью теракта. Об этом сообщается в материалах дела.
«Мирзоев Д. Б. увидел переходящую по пешеходному переходу семью из четырех человек, после чего, продолжая реализовывать общий преступный умысел, управляя автомобилем, совершил наезд на несовершеннолетних», — передает ТАСС содержание документа. Там добавили, что террористы стремились увеличить число жертв.
После атаки на «Крокус» 22 марта 2024 года четверо исполнителей попытались скрыться на автомобиле. Мирзоев умышленно сбил семью с детьми, в результате чего пострадали восьмилетний мальчик и его одиннадцатилетняя сестра.
Подготовка к теракту велась заранее. Стало известно, что организаторы нападения предварительно побывали в концертном зале, внимательно осмотрев все возможные пути входа и выхода. Кроме того, примерно за две недели до трагедии камеры видеонаблюдения случайно зафиксировали предполагаемого главаря группы — Шамсидина Фаридуни (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), передает «Царьград».