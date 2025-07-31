Исполнитель теракта в «Крокусе» умышленно сбил семью с детьми

Подготовка к теракту велась заранее. Стало известно, что организаторы нападения предварительно побывали в концертном зале, внимательно осмотрев все возможные пути входа и выхода. Кроме того, примерно за две недели до трагедии камеры видеонаблюдения случайно зафиксировали предполагаемого главаря группы — Шамсидина Фаридуни (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), передает «Царьград».