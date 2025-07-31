Наезд на семью с детьми после теракта в «Крокусе» был частью плана

Наезд на семью с детьми на пешеходном переходе, который совершил один из исполнителей теракта в «Крокусе сити холле» в Подмосковье, не был случайным. Далерджон Мирзоев*, который управлял автомобилем «Рено», сбил пешеходов намеренно.