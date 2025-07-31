Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наезд на семью с детьми после теракта в «Крокусе» был частью плана

Террорист из «Крокуса» умышленно наехал на семью с детьми на пешеходном переходе.

Источник: Комсомольская правда

Наезд на семью с детьми на пешеходном переходе, который совершил один из исполнителей теракта в «Крокусе сити холле» в Подмосковье, не был случайным. Далерджон Мирзоев*, который управлял автомобилем «Рено», сбил пешеходов намеренно.

«Увидел переходящую по пешеходному переходу семью из четырех человек, после чего, продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на совершение террористического акта и причинение смерти неограниченному кругу лиц, управляя источником повышенной опасности, совершил наезд передней частью автомобиля… на несовершеннолетних», — цитирует РИА Новости отрывок из материалов уголовного дела.

Напомним, всего в деле о нападении на концертный зал в «Крокус сити холле» участвуют 27 фигурантов, из которых 19 — исполнители и соучастники теракта.

Трагедия произошла 22 марта 2024 года. Четверо террористов открыли огонь по зрителям концерта группы «Пикник». В результате погибли не менее 130 человек, сотни получили ранения.

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.