Наезд на семью с детьми после теракта в «Крокусе» был частью плана

Наезд на семью с детьми на пешеходном переходе, который совершил один из исполнителей теракта в «Крокусе сити холле» в Подмосковье, не был случайным. Далерджон Мирзоев*, который управлял автомобилем «Рено», сбил пешеходов намеренно.
«Увидел переходящую по пешеходному переходу семью из четырех человек, после чего, продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на совершение террористического акта и причинение смерти неограниченному кругу лиц, управляя источником повышенной опасности, совершил наезд передней частью автомобиля… на несовершеннолетних», — цитирует РИА Новости отрывок из материалов уголовного дела.
Напомним, всего в деле о нападении на концертный зал в «Крокус сити холле» участвуют 27 фигурантов, из которых 19 — исполнители и соучастники теракта.
Трагедия произошла 22 марта 2024 года. Четверо террористов открыли огонь по зрителям концерта группы «Пикник». В результате погибли не менее 130 человек, сотни получили ранения.
*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.