Пешеход пострадала в массовом ДТП возле «Меги» в Новосибирске

В Новосибирске произошло массовая авария на улице Ватутина. Пострадала пешеход, которая вышла из машины для оформления ДТП, сообщает пресс-служба ГАИ по региону.
Около 21 часов вечера 30 июля водитель Toyota Camry, перестраиваясь в левый ряд, врезался в Hyundai, движущийся попутно. После этого он сбил женщину-пешехода, вышедшую из Range Rover, чтобы оформить ДТП, в которое она попала ранее.
Травмы в аварии получили 64-летний водитель Toyota и 48-летняя пешеход.
«На месте ДТП работал наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», — добавили в ведомстве.
Ранее мы писали о том, что школьник угнал Honda и попытался сбежать от полицейских в Новосибирске
ИА Сибинформ