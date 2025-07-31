Пешеход пострадала в массовом ДТП возле «Меги» в Новосибирске

Около 21 часов вечера 30 июля водитель Toyota Camry, перестраиваясь в левый ряд, врезался в Hyundai, движущийся попутно. После этого он сбил женщину-пешехода, вышедшую из Range Rover, чтобы оформить ДТП, в которое она попала ранее.