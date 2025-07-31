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Пешеход пострадала в массовом ДТП возле «Меги» в Новосибирске

Она вышла из машины для оформления ДТП.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Соцсети

В Новосибирске произошло массовая авария на улице Ватутина. Пострадала пешеход, которая вышла из машины для оформления ДТП, сообщает пресс-служба ГАИ по региону.

Около 21 часов вечера 30 июля водитель Toyota Camry, перестраиваясь в левый ряд, врезался в Hyundai, движущийся попутно. После этого он сбил женщину-пешехода, вышедшую из Range Rover, чтобы оформить ДТП, в которое она попала ранее.

Травмы в аварии получили 64-летний водитель Toyota и 48-летняя пешеход.

«На месте ДТП работал наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», — добавили в ведомстве.

ИА Сибинформ